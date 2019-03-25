Платформа для обмена биткоина LocalBitcoins представила некоторые детали анонсированной ранее системы верификации пользователей.

LocalBitcoins, будучи финской компанией, вынуждена соблюдать новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют», принятый 13 марта парламентом Финляндии, сообщает Тtrcoin .

При этом 18 марта на LocalBitcoins была запущена новая система регистрации пользователей, требующая предоставить базовую информацию о себе уже на стадии знакомства с платформой.

В настоящее время LocalBitcoins ведет разработку новой системы верификации пользователей, в которой будет присутствовать четыре уровня аккаунтов, различающихся доступными объемами сделок.