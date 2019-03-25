В системе будет присутствовать четыре уровня аккаунтов, различающихся доступными объемами сделок.
Платформа для обмена биткоина LocalBitcoins представила некоторые детали анонсированной ранее системы верификации пользователей.
LocalBitcoins, будучи финской компанией, вынуждена соблюдать новый закон «О поставщиках услуг в сфере виртуальных валют», принятый 13 марта парламентом Финляндии, сообщает Тtrcoin.
При этом 18 марта на LocalBitcoins была запущена новая система регистрации пользователей, требующая предоставить базовую информацию о себе уже на стадии знакомства с платформой.
В настоящее время LocalBitcoins ведет разработку новой системы верификации пользователей, в которой будет присутствовать четыре уровня аккаунтов, различающихся доступными объемами сделок.
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