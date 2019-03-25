Базирующаяся в Чикаго ориентированная на институциональных инвесторов криптовалютная биржа Seed CX объявила о намерении освоить азиатские рынки.

Биржа заключила партнерство с сингапурским провайдером торговой инфраструктуры Hydra X, что позволит Seed CX интегрировать свою платформу с технологическими решениями от Hydra X, которые в настоящее время в бета-стадии, сообщает ForkLog .

Представители Seed CX заявили, что планируют открыть рынок регулируемых CFTC криптовалютных деривативов через свое подразделение Seed SEF.