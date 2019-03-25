Японская криптовалютная биржа Taotao (ранее BitARG), 40% которой принадлежит подразделению корпорации Yahoo! Japan, начнет обслуживать торги в ограниченном числе криптовалютных пар в мае.

Как сообщает Anycoin , криптобиржа предложит торговлю биткоинами (BTC) и еthereum (ETH) с маржинальными позициями в трех дополнительных криптовалютах: litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH) и ripple (XRP).

В числе других площадок Taotao получила одобрение регулятора для работы на японском рынке 25 марта.