Одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж OKEx анонсировала скорый запуск собственного блокчейна OKChain и децентрализованной биржи OKDEx в июне 2019 года.

Как сообщает Anycoin , собственный токен биржи — OKB будет запущен после того, как сеть блокчейна станет стабильной.

Таким образом, перевод OKB на собственный блокчейн даст возможность сделать его единственным токеном, принятым на платформе для генерации токенов OK Jumpstart.

Как говорится в заявлении площадки, с помощью OKB можно будет проголосовать за своего кандидата и оплатить трансакции на OKDEx. OKB также будет использоваться для предварительной продажи токенов, и проектным командам в будущем потребуется платить в OKB супер-нодам за обслуживание.