Криптобиржа Binance сообщила о смене формата проведения следующего токенсейла на платформе Launchpad на лотерейный.

При этом число лотерейных билетов на аккаунт будет зависеть от размера стейка в BNB на протяжении 20 дней до IEO. Один аккаунт сможет получить вплоть до 5 лотерейных билетов. Выбор победителей будет осуществлять рандомайзер, сообщает ForkLog .

Каждый выигрышный билет будет предоставлять право на покупку токенов на фиксированную сумму в BNB-эквиваленте. Как только пользователь сообщает бирже, что готов использовать определенное число билетов в случае их выигрыша, это обязывает его приобрести токены и деньги будут списаны автоматически.

В Binance признали, что цена BNB может колебаться из-за ежесуточных снапшотов, а потенциальное ее падение может не перекрыть выгода от движений нового токена.