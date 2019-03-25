Банки-кредиторы авиакомпании «ЮТэйр» через две недели должны определиться с консолидированной позицией по вопросу списания перевозчику более 30 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники написала, что UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.

«Банки-кредиторы будут рассматривать эти предложения и вернутся с консолидированной позицией через две недели», — сказал ТАСС источник.

Он уточнил, что просьба «ЮТэйр» связана с тем, что компания не в состоянии обслуживать больший размер долга. «При этом компании не грозит банкротство, этот вопрос не обсуждался на встрече кредиторов», — подчеркнул собеседник агентства.

«ЮТэйр» — четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек) — в настоящее время испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам — на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.