Генеральный менеджер Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс на выступлении в Дублине высказался против выпуска цифровых валют центрального банка (CBDC).

«У центральных банков есть огромные операционные последствия в реализации денежно-кредитной политики и последствия для стабильности финансовой системы. Центральные банки не тормозят инновации только ради них. Но они также не должны ускоряться, игнорируя все дорожные условия », — сказал Карстенс в своем выступлении в Центральном банке Ирландии.

По его словам, может возникнуть финансовая паника, дестабилизирующая систему, когда выпуск CBDC вызовет перевод средств из коммерческих банков на счета в ЦБ, сообщает ForkLog .

Также глава BIS считает, что процентные ставки повлияют на спрос населения на деньги. По словам Карстенса, это может привести к увеличению баланса Центробанка, что потребует наращивания активов, которое в свою очередь может воздействовать на ликвидность финансового рынка.