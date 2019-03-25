Газпромбанк снизил минимальную сумму для открытия вкладов «Газпромбанк — Двери открыты» и «Газпромбанк — Ваш успех» с 300 тыс. до 50 тыс. рублей.

Процентные ставки по депозиту для новых клиентов «Газпромбанк — Двери открыты» составляют 7—7,5% годовых в зависимости от срока размещения.



Эффективная доходность вклада «Газпромбанк — Ваш успех» с учетом капитализации составляет от 7,65% до 8,31%. Номинальные ставки — 7,4—7,45% годовых. Предложение действительно до 31 мая.