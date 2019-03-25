Рынок лизинга , выросший в прошлом году на 20%, в 2019-м прибавит не более 15% из-за снижения активности в транспортных сегментах. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах» .

Объем нового бизнеса по итогам 2018 года составил 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017-го. Отсутствие крупных авиасделок, традиционных для конца года, привело к тому, что на IV квартал пришлось только 23% годового объема нового бизнеса, тогда как в 2016—2017 годах около трети всех сделок совершалось в последнем квартале.

«Снижение активности крупнейших игроков в конце года позволило сохранить концентрацию нового бизнеса на госкомпаниях на уровне 57%, в то время как в лизинговом портфеле доля госкомпаний выросла с 56% до 65% вследствие долгосрочного характера новых договоров с железнодорожной техникой, — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. — Именно благодаря сделкам ГТЛК, компаний «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» лизинговый портфель увеличился на 24% и достиг 4,3 триллиона рублей на 1 января 2019 года, при этом без учета топ-тройки темп прироста портфеля по итогам 2018 года составил менее 4%».

Ключевым драйвером лизингового рынка стал ж/д сегмент, объем нового бизнеса в котором вырос на 49%. За счет активного роста объемов лизинговых сделок с ж/д техникой доля данного сегмента на рынке увеличилась с 21% до 26%. Как следствие, доля крупного бизнеса в разрезе лизингополучателей по итогам года превысила 50% впервые с 2014-го. Авиализинг из-за отсутствия крупных сделок в последнем квартале показал отрицательную динамику: объем нового бизнеса сократился на 17% против роста на 31% годом ранее. При этом около 80% сделок оперлизинга в 2018 году приходилось на авиасегмент, сокращение которого привело к снижению доли оперлизинга в объеме нового бизнеса за отметку 10%.

Поддержку автолизингу в 2018 году помимо госпрограмм оказали развитие каршеринга и расширение таксопарков. Несмотря на сокращение объемов госсубсидирования до 8 млрд рублей в 2018-м (с 14 млрд в 2017-м), автолизинг вырос на 19% вслед за оживлением автопродаж в прошлом году. Помимо реализации отложенного спроса на обновление устаревших автопарков и снижения стоимости лизинговых договоров поддержку лизингу оказал активный рост автопарков каршеринга и такси в крупных городах. Так, нашим оценкам агентства, парк каршеринга за прошедший год вырос более чем в пять раз, превысив 15 тыс. автомобилей, подавляющая часть парка при этом была взята в аренду.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году новый бизнес прибавит не более 15% ввиду снижения активности лизингополучателей в транспортных сегментах. Сокращение дефицита вагонов и слабая динамика погрузки на путях не позволят ж/д сегменту вырасти более чем на 30%. Кроме того, автолизинг, по оценкам агентства, вырастет на 12—15% против 19% в 2018 году вследствие затухания автопродаж и сокращения объема госсубсидий. В этой ситуации федеральные игроки для стимулирования спроса со стороны клиентов будут прибегать к демпингу, жертвуя своей маржой, а региональные лизинговые компании для сохранения доли рынка станут активнее смягчать требования к лизингополучателям.



См. инфографику и таблицы к исследованию, а также рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2018 года .