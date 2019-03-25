Доля председателя правления Московской биржи Александра Афанасьева в ее уставном капитале выросла в марте более чем в два раза: с 0,1295% — до 0,2779%.

Об этом сообщается в материалах торговой площадки.



Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента, — 11 марта 2019 года. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, — 22 марта 2019 года, отмечается в сообщении.