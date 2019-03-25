По сообщению Московской биржи , количество зарегистрированных ИИС по состоянию на 19 марта 2019 года достигло 701 тысячи по сравнению с 598 тысячами на конец 2018 года. Эксперты «Диасофт» объясняют популярность такого вида счета у клиентов банков тем, что он может принести значительно больший доход от инвестиций, чем традиционный банковский вклад под проценты. Владельцы такого счета получают определенные льготы в виде меньшей суммы налога или возвращения уже уплаченного налога.

Новый функционал в решении «Диасофт» позволяет анализировать доходы и расходы клиента по операциям с эмиссионными ценными бумагами, производить расчет налогооблагаемой базы с учетом особенностей ИИС, рассчитывать и применять убыток и инвестиционный вычет при закрытии договора. Продукт обеспечивает поддержку расчета налога по операциям срочного рынка при наличии лицензии на ФИСС, позволяет готовить отчетность по договорам ИИС, в частности по 2-НДФЛ с выгрузкой в «Налогоплательщик», а также 6-НДФЛ.

Новое решение Diasoft FA# Beans уже введено в промышленную эксплуатацию и успешно используется в российском банке из числа топ-50.

По всем вопросам о новом решении обращайтесь в департамент продаж «Диасофт» sales@diasoft.ru.

Источник: Компания «Диасофт»