Новозеландская биржа криптовалют Cryptopia опубликовала заявление, согласно которому, пользователи, которые внесли депозиты на свои адреса больше чем через 24 часа с момента, когда компания сообщила об инциденте, то есть после 15 января 15:00 МСК, не смогут претендовать на получение выплат в соответствии с ранее анонсированным планом.

Как сообщает Тtrcoin , биржа также обращает внимание на то, что в настоящее время не имеет определенных сроков по возврату активов пользователям, которым такие выплаты причитаются.

После возобновления депозитов клиентам биржи понадобится повторно сгенерировать адреса кошельков для каждой из поддерживаемых криптовалют.