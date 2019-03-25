Также криптобиржа в настоящее время не имеет определенных сроков по возврату активов пользователям, которым такие выплаты причитаются.
Новозеландская биржа криптовалют Cryptopia опубликовала заявление, согласно которому, пользователи, которые внесли депозиты на свои адреса больше чем через 24 часа с момента, когда компания сообщила об инциденте, то есть после 15 января 15:00 МСК, не смогут претендовать на получение выплат в соответствии с ранее анонсированным планом.
Как сообщает Тtrcoin, биржа также обращает внимание на то, что в настоящее время не имеет определенных сроков по возврату активов пользователям, которым такие выплаты причитаются.
После возобновления депозитов клиентам биржи понадобится повторно сгенерировать адреса кошельков для каждой из поддерживаемых криптовалют.
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