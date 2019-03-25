Базовая доходность вкладов в рублях и долларах в основном выросла, а в евро — снизилась.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на марта 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования снизилась на 0,031 процентного пункта, а срочных депозитов — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,173—0,239 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Март
|6,423
|
7,526
|
7,776
|
7,929
|
8,49
|Апрель
|6,392
|
7,765
|
7,965
|
8,113
|
8,663
По долларовым депозитам на срок от 91 до 180 дней и от 181дня до года снизилась на 0,122 п .п. и 0,073 п. п., а по остальным вкладам — выросла на 0,013—0,161 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Март
|
1,042
|
3,116
|
3,317
|
3,886
|
4,042
|
Апрель
|
1,203
|
3,168
|
3,195
|
3,813
|
4,055
Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, а срочных депозитов — снизилась на 0,14—0,195 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Март
|0,016
|0,728
|0,735
|0,904
|
1,069
|Апрель
|0,016
|0,588
|0,553
|0,709
|0,901
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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