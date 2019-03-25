Банк «Возрождение» впервые вошел в данное исследование факторинговых компаний и по итогам 2018 года занял 21-е место в Рэнкинге российских Факторов по объему предоставленного финансирования. Объем предоставленного Банком финансирования в 2018 году составил 7117 млн рублей.

Ранее, в феврале 2019 года, банк «Возрождение» вошел в ТОП-20 рейтинга факторинговых компаний, подготовленном Ассоциацией факторинговых компаний по итогам 2018 года.

В 2018 году факторингом воспользовались клиенты 26-ти Дополнительных офисов и филиалов «Возрождения», что составляет более 50% точек продаж Банка.