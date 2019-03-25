Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ПЧРБ Банка трех его бывших руководителей и взыскании с них более 17 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в результате действий контролирующих банк лиц: Попова Р.Я., Арсентьевой О.В. и Меркулова Д.М., по выдаче кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и физическим лицам, не имеющим финансовой возможности исполнить обязательства по возврату денежных средств, по прекращению залогов недвижимого имущества, предоставленных в обеспечение исполнения обязательств технических заемщиков и замене ссудной задолженности рыночного заемщика на задолженность технического юридического лица, совершенных в период с 1 июля 2014 года по 24 марта 2016 года, а также бездействия Попова Р.Я. и Арсентьевой О.В., произошло существенное ухудшение финансового положения банка и его банкротство, что явилось причиной невозможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов в ходе конкурсного производства», — говорится в сообщении АСВ.

Данные обстоятельства, отмечает Агентство, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

ПЧРБ лишился лицензии 1 июля 2016 года. ЦБ оценил «дыру» в капитале банка в 26,5 млрд рублей. В ноябре ЦБ России сообщал, что временная администрация установила низкое качество активов кредитной организации, обусловленное выдачей кредитов техническим компаниям на сумму более 19,2 млрд рублей. 15 июля 2016 года Арбитражный суд Москвы признал ПЧРБ банкротом.

