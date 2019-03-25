Объем средств населения в банках в 2018 году увеличился почти на 2,5 трлн рублей до 28,5 трлн рублей. В относительном выражении рост вкладов составил 6,5% (в 2017 году — 10,7%). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов в материале «Анализ рынка вкладов физических лиц за 2018 год».

Средний размер вклада по банковской системе (без учета счетов менее 1 тыс. рублей) составил 166 тыс. рублей.

Объем средств индивидуальных предпринимателей на 1 января 2019 года составил 598 млрд рублей (2,1% общей суммы вкладов физлиц), увеличившись с начала года на 138 млрд рублей.

Общий объем застрахованных средств в банках (с учетом средств индивидуальных предпринимателей) в 2018 году увеличился на 2,84 трлн рублей до 28,87 трлн рублей. В относительном выражении он вырос на 7,9% (в 2017 году — на 11%).

«Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2018 году была следующей. Рост вкладов в январе — ноябре 2018 года в среднем составлял 3,5 млрд рублей в день, без валютной переоценки — 1,2 млрд рублей в день (в январе — ноябре 2017 года — 2,4 млрд рублей в день, без валютной переоценки — 3 млрд рублей в день). В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения. За декабрь вклады физических лиц выросли на 1,3 трлн рублей (в среднем на 42 млрд рублей в день), что за вычетом валютной переоценки оказалось немного ниже декабрьских поступлений 2017 года», — отмечается в сообщении АСВ.

Наиболее активно в отчетном году росли крупные вклады. Так, вклады от 1,4 млн до 3 млн рублей выросли на 17,8% по сумме и на 18,2% по количеству счетов, а вклады свыше 3 млн рублей — на 15,1% по сумме и на 17,6% по количеству счетов.

Вклады до 100 тыс. увеличились на 8,5% по сумме и на 2,4% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 1 млн рублей и от 1 млн до 1,4 млн рублей выросли на 6,2% и 11,1% по сумме и на 5,3% и 11% по количеству счетов соответственно.

По итогам года доли вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей увеличились с 9,7% до 10,3% и с 31,5% до 32,6% соответственно. Доли вкладов до 100 тыс. рублей и от 1 млн до 1,4 млн рублей практически не изменились. Доля вкладов от 100 тыс. до 1 млн рублей сократилась с 37,8 до 36,2%.

По итогам 2018 года доля депозитов в иностранной валюте в результате изменения курса рубля несколько увеличилась (с 20,6 до 21,5%). В 2018 году доля краткосрочных (сроком до одного года) вкладов снизилась с 37,8 до 36,9%, долгосрочных (сроком свыше одного года) — с 41,2 до 39,5%. Доля вкладов до востребования увеличилась с 21 до 23,6%. При этом основное изменение структуры вкладов произошло в первой половине года.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов банков в 2018 году увеличилась с 87% до 89,6%, доля Сбербанка уменьшилась с 46,1 до 45,1%.

«Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года — общее увеличение за указанный период составило 13 процентных пунктов», — замечает Агентство.