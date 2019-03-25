Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 10 контролировавших Мико-Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в бухгалтерской отчетности банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению его банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению Агентства, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

«В Арбитражный суд Москвы подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц Бурихина О.В., Рубцова А.В., Савину Е.В., Байкова В.Н., Щавелеву Ю.Г., Васюка А.Ю., Васильева А.Н., Евсеева Е.А, Мамаева Р.У. и Джангуразова М.Ж. к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на общую сумму 3 615 834 000 рублей», — уточняет АСВ.

Напомним, Мико-Банк лишился лицензии 24 марта 2016 года, а 20 мая Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. «Дыру» в его балансе ЦБ оценил в 1,7 млрд рублей. Позже регулятор сообщил о выявлении фактов привлечения Мико-Банком забалансовых вкладов на сумму более 800 млн рублей. Кроме того, временная администрация банка обнаружила, что практически все предоставленные им кредиты на сумму более 3 млрд рублей невозможно взыскать по причине технического характера заемщиков.

