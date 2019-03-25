Сегодня при открытии торгов мы можем увидеть рубль в минусе, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Прогнозируем по паре доллар/рубль коридор 64-65 рублей, а по паре евро/рубль – 72,4-73,5 рублей», - поясняет она.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, ожидаемое сохранение ставки ЦБ РФ на прежнем уровне не оказало влияние на курс, а его просадке способствовало снижение нефтяных цен. Сегодня ожидается нейтральное начало торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,0-65,3 рубля, для европейской валюты — 72,3-73,8 рубля.

«Пока непонятно, как поведет себя дальше российский рынок – останется в привычном для себя боковике с границами 2450-2500 пунктов, или провалится ниже. Очень часто падение начинается после ложного пробоя сопротивления. Промежуточная поддержка для Индекса Мосбиржи расположена около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, стоит ждать и ослабления рубля в район 65 рублей за доллар», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.