При оформлении первой заявки на покупку паев фондов УК «Альфа-Капитал» клиенты Tele2 получают бонус на свой номер мобильного телефона.
УК «Альфа-Капитал» и оператор мобильной связи Tele2 заключили партнерское соглашение по развитию онлайн-продаж инвестиционных продуктов.
Как рассказали в управляющей компании, в рамках партнерского соглашения клиенты мобильного оператора получают возможность приобрести паи фондов под управлением «Альфа-Капитала» через онлайн-площадки Tele2. В частности, предложение появится на странице финансовых сервисов market.tele2.ru, также оно встроено в программу лояльности «Больше», которая имеет раздел в мобильном приложении «Мой Tele2» и на главной странице сайта, следует из релиза.
При оформлении первой заявки на покупку паев фондов УК «Альфа-Капитал» клиенты оператора получают бонус на свой номер мобильного телефона. При инвестировании до 5 тыс. рублей бонус составит 100 рублей, при вложении большей суммы бонус удваивается. Порог входа в фонды составляет 100 рублей, а все операции проходят в онлайн-режиме.
В «Альфа-Капитале» указывают, что месячная аудитория сайта Tele2 в декабре 2018 года достигла 22 млн посетителей. Число пользователей приложения «Мой Tele2» за год выросло в два раза.
Напомним, на прошлой неделе «Альфа-Капитал» сообщил о запуске совместного проекта в сфере онлайн-инвестиций с «Перекрестком».
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