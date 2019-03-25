Акционер банка «Уссури» Вадим Губкин подал кассационную жалобу на решение о признании банкротом кредитной организации, говорится в определении Арбитражного суда Дальневосточного округа.



Заявитель обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Хабаровского края от 25 октября 2018 года, когда было удовлетворено заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о несостоятельности банка.

По мнению Губкина, суд необоснованно отказал в назначении судебных экспертиз, в результате чего фактически не установлено реальное финансовое состояние должника, размер его активов и, соответственно, наличие либо отсутствие признаков несостоятельности (банкротства). Также он считает, что осуществленное временной администрацией доначисление резервов является незаконным.

Кассационная жалоба будет рассмотрена судом 2 апреля.

«Уссури» лишился лицензии в мае прошлого года. В октябре 2018-го Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление Банка России о несостоятельности «Уссури» .

Регулятор неоднократно применял в отношении «Уссури» меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Деятельность руководства «Уссури» привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Надзорным органом выявлено существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, как отмечает ЦБ, кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала.

Также были установлены нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, а также идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.

В октябре сообщалось, что владельцы банка «Уссури» оспаривают требование ЦБ о признании его банкротом. Они были готовы восполнить дефицит активов, но считают его искусственно раздутым. В частности, акционеры не согласны с тем, что стоимость имущества банка была завышена, но оспорить предписание ЦБ о переоценке активов у них не получилось.