Абсолют Банк стал партнером третьей межбанковской акселерационной программы - Banktech 3.0, которая направлена на привлечение финтех-стартапов для реализации совместных пилотных проектов.

Banktech 3.0 стартует в конце апреля 2019 года и продлится 12 недель. Подать заявку на участие можно до 10 апреля на сайте «Финтех Лаб».

Как говорится в сообщении кредитной организации, приоритетными направлениями отбора в акселератор Banktech 3.0 стали в этом году роботизация процесса коммуникации с клиентами, лидогенерация, скоринговые решения, биометрическая идентификация, сервисы для МСБ и риск-профилирование клиентов юридических лиц.

По словам генерального директора «Финтех Лаб» Антона Арнаутова, участие в программе Banktech 3.0 может принести банку не только новые пилотные проекты со стартапами, новые прорывные сервисы, но и внести свою лепту в процесс цифровой трансформации в банке.