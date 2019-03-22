Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка. В кол-центре банка «Ведомостям» подтвердили, что открытие вклада, который предлагался в рамках акции, прекращено.

«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу «Лови выгоду» было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», — объяснила пресс-служба Сбербанка.

Сейчас максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке составляет 5,75% годовых. По базовому вкладу «Сохраняй онлайн» сроком один-три года при вложении не менее 400 тыс. рублей.

