Они взяли кредиты в швейцарских франках и теперь не могут их больше выплачивать.
У здания городского суда в Белграде проходит бессрочная акция протеста заемщиков, которые ночуют здесь на раскладушках, требуя решения своей проблемы.
«Мы оказались рабами собственного государства, нас обвиняют в том, что мы обманули банки. Мы всего лишь взяли кредиты в швейцарских франках и теперь не можем их больше выплачивать», — сообщила одна из участниц акции.
В субботу в Белграде также прошла акция протеста с требованием отставки президента Вучича и премьера Брнабич, отставки совета Регулятора электронных СМИ и отставки спикера парламента Майи Гойкович.
Акция протеста закончилась без происшествий и инцидентов.
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