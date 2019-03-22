Израиль, Венгрия и Португалия возглавляют список стран, отправляясь в которые российские туристы чаще всего покупают страховку, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование Туту.ру.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали статистику приобретения базовых и медицинских страховок, оформленных при покупках авиабилетов с середины марта 2018 года по середину марта 2019 года. Базовая страховка оформляется на время перелета (несчастный случай, потеря багажа, задержка рейса), а медицинская (обычная и спортивная) — на определенное количество дней пребывания в стране.

Страховка обязательна для путешествия в определенные страны и входит в стандартный пакет документов, который требуется для оформления виз, но в некоторые страны пустят и без нее.

Российские путешественники, покупая авиабилеты, далеко не всегда оформляют страховку, но есть страны, отправляясь в которые наши соотечественники все же предпочитают это делать.

«Наиболее популярными зарубежными странами, при путешествии в которые российские туристы чаще всего покупают и базовую, и медицинскую страховку, стали Израиль, Венгрия и Португалия. Почему именно они — неизвестно. Если попадание Израиля еще как-то объяснимо (это популярное туристическое направление), то Венгрия и Португалия — страны-загадки», — отметили специалисты сервиса путешествий.

В путешествиях по России, по данным авторов исследования, авиапассажиры чаще всего страхуют себя и багаж, когда отправляются в Геленджик, Горно-Алтайск и Анадырь.

«Как показало исследование, чаще всего пассажиры оформляют и базовую, и медицинскую страховки, когда покупают билеты туда-обратно. При этом средняя цена страховки составляет около 3% от стоимости купленного авиабилета», — рассказали исследователи.

Базовая страховка пользуется большей популярностью, чем медицинская. «Особо жалуют страховки те, кто летит за границу: каждый пятый путешественник оформляет эту услугу», — отметили аналитики.