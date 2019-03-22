Правительство России одобрило законопроекты, предполагающие введение административной ответственности для работодателей, запрещающих своим сотрудникам менять банк, в который переводится их зарплата, следует из документа на сайте Кабмина.

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести их в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в документе.

