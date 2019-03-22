Правительство России одобрило наделение Федеральной налоговой службы (ФНС) правом проводить контрольные закупки для установления лиц, занимающихся организацией и проведением лотерей и азартных игр с нарушением законодательства, следует из документа на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в документе.



В Кабмине напомнили, что в ноябре 2017 года в законодательство были внесены изменения, возлагающие на ФНС полномочия по ведению списков лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что они занимаются незаконной организацией и проведением лотерей и азартных игр. Однако полномочия ФНС по выявлению таких лиц не были законодательно закреплены.

Законопроект рассмотрен и одобрен 18 марта на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

