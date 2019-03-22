Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Богородский» в размере 274 млн рублей, следует из материалов АСВ.



«22 марта 2019 года в Арбитражный суд Нижегородской области направлено заявление о взыскании убытков с Ромащенко Т.А., Латяевой Л.Г., Тимофеева М.В., Давыдовой Н.В., Шевелевой Е.Ф., Щегольковой Т.Е., Панюхиной М.А., Ромащенко П.Б., Пугиной А.А., Бухаревой Е.В., Чуриловой Ю.В. в размере 273 609 454,51 рубля», — отмечается в сообщении.



В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, что причинило банку «Богородский» ущерб. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, заключили в АСВ.

Арбитражный суд Нижегородской 31 мая 2016-го признал банк «Богородский» несостоятельным (банкротом).