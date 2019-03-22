Примерно 50 тыс. паролей от личной электронной почты сотрудников государственных учреждений, вузов, а также детализированную информацию о 19 тыс. владельцев банковских карт удалось похитить в Сингапуре хакерам за последние два года. Такие данные приводятся в докладе компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз.

В докладе Group-IB также отмечено, что суммарная стоимость похищенной персональной информации владельцев банковских карт составляет около 600 тыс. долларов. В частности, были украдены такие сведения, как имена владельцев, номера карт, срок действия, а также трехзначный код проверки подлинности карты CVV. Представители Денежно-кредитного управления Сингапура (Центробанка) отметили, что «постоянно проводится контроль за использованием платежных инструментов в Интернете, при этом действительно растет число случаев совершения краж персональных данных».



Исследование показало, что среди тех, чьи ящики оказались взломанными, были работники Минобразования и Министерства здравоохранения, сотрудники полиции, а также государственного Агентства технологий, которое занимается компьютерной безопасностью. Представители этого ведомства заверили, что «в результате проведенного расследования было установлено, что, кроме паролей, никакой другой информации похищено не было». При этом все владельцы взломанных ящиков незамедлительно изменили настройки безопасности, сообщили в агентстве.

При этом эксперты Group-IB констатировали, что власти Сингапура проделали большую работу по борьбе с финансовыми киберпреступлениями. Так, в прошлом году по сравнению с 2017-м число подобных случаев снизилось на 56%.