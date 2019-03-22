Ассоциация финансовой отрасли Пекина в Китае в очередной раз напомнила гражданам о незаконности криптовалют, выпустив уведомление о «противоправной деятельности», связанной с «виртуальными валютами, ICO, STO, стабильными валютами» и т.д. к платформам социальных сетей и исследовательским группам, которые используют перечисленные инструменты для «выпуска денег за деньги», сообщает Ttrcoin .

«Подобная деятельность не основывается на технологии блокчейн, но ведется в целях спекуляций на концепции блокчейна, что серьезным образом подрывает нормальный финансовый и экономический порядок и несет риски для общества», - говорится в уведомлении.

Ассоциация также упоминает заявления, изданные несколькими национальными финансовыми регуляторами, в которых выпуск и распространение токенов называются незаконным методом привлечения финансирования. Авторы просят расширить «масштабы национального регулирования» и признать предложения security-токенов незаконной деятельностью.

Похожее уведомление в конце прошлого года было выпущено от имени главы муниципального бюро Пекина по финансам.