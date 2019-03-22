Показатели также демонстрируют, что в Китае наблюдается общий позитивный настрой насчет перспектив криптовалютного рынка.
Согласно данным за 20 марта, резиденты Китая за сутки потратили на покупку биткоина 161,25 млн долларов, если перевести китайские юани по текущему курсу.
Как сообщает Coinlife, на первом месте — те, кто покупают биткоины за американские доллары. По данному направлению было приобретено флагманской криптовалюты на сумму в 246,34 млн долларов. Также 74 млн долларов из Китая было вложено в еthereum, и не менее 20 млн долларов — в stellar.
Аналитики полагают, что майнеры стремятся добыть как можно больше биткоинов, чтобы успеть до халвинга. Между тем, на рынке начинает вырисовываться «бычий» тренд и в ближайшие месяцы стоит ожидать ралли в 25-50%.
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