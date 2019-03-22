Согласно данным за 20 марта, резиденты Китая за сутки потратили на покупку биткоина 161,25 млн долларов, если перевести китайские юани по текущему курсу.

Как сообщает Coinlife , на первом месте — те, кто покупают биткоины за американские доллары. По данному направлению было приобретено флагманской криптовалюты на сумму в 246,34 млн долларов. Также 74 млн долларов из Китая было вложено в еthereum, и не менее 20 млн долларов — в stellar.

Аналитики полагают, что майнеры стремятся добыть как можно больше биткоинов, чтобы успеть до халвинга. Между тем, на рынке начинает вырисовываться «бычий» тренд и в ближайшие месяцы стоит ожидать ралли в 25-50%.