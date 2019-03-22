Tele2 запускает новый формат цифровых салонов, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях, говорится в сообщении оператора.

Первый салон в новом формате открылся в Москве на улице Тверской, дом 25/9.



«Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем и задействовала digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис», — отмечается в сообщении.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшена.

Цифровой сервис в салонах помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В digital-салонах размещаются постаматы, в которых посетители могут забрать заказы из интернет-магазинов.

