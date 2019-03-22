19 марта состоялась ABBYY Digital Banks – третья конференция о трансформации банковских процессов с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и других современных технологий.

Участники обсудили, смогут ли цифровые сотрудники заменить банковских специалистов. Конференцию посетили более 100 представителей финансовых организаций, разработчиков ПО и международных аналитических компаний, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак Барс Банк, UiPath, IDC, KPMG и другие.

Эксперты рассказали о роли цифровых сотрудников в оценке финансовых рисков, обработке запросов от клиентов и регуляторов, HR, валютном контроле, поддержке продаж и других задачах банков. Участники также поделились опытом внедрения интеллектуальных решений – как со стороны разработчиков технологий, так и со стороны самих банков. Так, Ольга Морозова, директор по работе с финансовыми организациями ABBYY Россия, рассказала об особенностях таких проектов у крупных заказчиков.

«Мы видим, насколько вырос спрос на технологии интеллектуальной обработки информации в банках за последние несколько лет. Сегодня для эффективной работы с данными, будь то открытие счета, выдача кредита, создание персонализированных предложений или анализ конкурентов – нужен искусственный интеллект. В рутинных задачах все чаще применяют программных роботов, дополняя их технологиями интеллектуальной обработки информации», - подчеркнула Ольга Морозова.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, представил первые результаты проектов с применением цифровых сотрудников в открытии счета, клиентской поддержке и обработке исполнительных документов. Анастасия Изыкова, начальник управления повышения эффективности операционного департамента «Альфа-Банка», поделилась итогами проекта по роботизации рутинных задач. По ее словам, в ряде процессов, таких как разбор входящих писем, отправка информации в базы данных и выгрузка отчетов, затраты удалось сократить на 80%. Ярослав Шуваев, руководитель направления развития перспективных продуктов АК Барс Цифровые Технологии, рассказал об опыте разработки виртуального брокера – чат-бота, который консультирует клиентов по инвестициям. Наталья Роменская, директор банка ВТБ по цифровой трансформации Департамента ИТ, рассказала об использовании программных роботов и технологий оптического распознавания символов в обработке первичных документов, резюме соискателей и проверке заемщиков.

На конференции также выступили эксперты из крупных аналитических компаний. Марианна Данилина, заместитель директора практики повышения операционной эффективности, KPMG, озвучила некоторые выводы исследования о цифровизации бизнеса в российских банках. По ее словам, средний объем инвестиций крупных финансовых организаций в цифровые решения составляет 57,2 млн рублей в год. При этом больше половины банков ожидают, что вложения окупятся за 1-2 года. В числе наиболее востребованных технологий эксперт KPMG назвала искусственный интеллект, предиктивную аналитику и программных роботов. «Развитие технологий приводит к их комплексному использованию. От базовой роботизации банки переходят к когнитивной автоматизации и интеллектуальной обработке данных», - прокомментировала Марианна Данилина.

Во время дискуссии участники высказали свои мнения о будущем банков, командной работе роботов и банковских специалистов, а также ответственности за решения, принятые с помощью интеллектуальных технологий.

Партнерами конференции выступили ABBYY – мировой разработчик технологий в области интеллектуальной обработки информации, и компания UiPath, разработчик RPA-решений для крупного бизнеса.