Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представили новые инструменты анализа показателей продаж для розничной торговли и индустрии питания, основанные на агрегированных обезличенных данных оператора фискальных данных.

Клиенты смогут оперативно отслеживать различные метрики продаж и сравнивать их с аналогичными показателями в отрасли в регионе присутствия. Агрегированная информация ОФД помогает также анализировать совместные продажи различных категорий товаров, говорится в сообщении Сбербанка.

Особенностью нового инструментария является возможность получать и сопоставлять данные в широком диапазоне временных слотов и в сжатые сроки.

Продукты на базе агрегированных обезличенных данных соответствуют требованиям 54-ФЗ действующего законодательства и разработаны с учетом соблюдения интересов клиентов.

Новый инструментарий будет доступен компаниям и предпринимателям, являющимся клиентами «Платформы ОФД». Стать клиентом можно в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ).