Примсоцбанк запустил акцию «Идем в Азию!», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие счета в национальных валютах стран Азии в период с 18 марта по 31 декабря 2019 года, получат льготы на осуществление платежей и другие бонусы.

В акции принимают участие клиенты-юридические лица, открывшие счета в банке в любой из азиатских валют: китайские юани, корейские воны, японские иены, казахские тенге, сингапурские или гонконгские доллары, говорится в сообщении Примсоцбанка.

При этом клиентам банка предоставляется скидка на открытие валютного счета, бесплатный доступ к биржевым торгам и скидки до 25% на операции по переводам и конвертации валют в течение 6 месяцев с даты открытия счета.