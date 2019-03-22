Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались в районе 01:01 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Японии, Австралии, Сингапура, Малайзии и России.

По данным Downdetector, 55% пользователей Instagram испытывают проблемы с новостной лентой, 26% жалуются на проблемы с авторизацией, жалобы 18% связаны с веб-сайтом соцсети.



