Акции будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров Почта Банка.
Почта Банк может провести дополнительный выпуск акций на 9,9 млрд рублей, решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 24 апреля 2019 ода. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Наблюдательным советом была определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Почта Банка в размере 3 290,57 рубля за одну акцию на основании оценки оценщика…Максимальное количество акций, которое может быть приобретено каждым из акционеров — 1 501 563 штуки, т.е. в равных долях», — говорится в сообщении.
Всего планируется разместить 3 003 126 дополнительных обыкновенных именных акций.
Акции будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров Почта Банка — ВТБ и компании «Почтовые финансы».
«Допэмиссия акций на сумму 9,9 миллиарда рублей запланирована на третий квартал этого года и планируется к выкупу в равных долях акционерами банка — Банком ВТБ и Почтой России. Докапитализация банка необходима для соблюдения нормативов по достаточности капитала в связи с ростом активов банка, в основном кредитного портфеля», — прокомментировала член правления и финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.
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