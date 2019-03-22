Почта Банк может провести дополнительный выпуск акций на 9,9 млрд рублей, решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров банка 24 апреля 2019 ода. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Наблюдательным советом была определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Почта Банка в размере 3 290,57 рубля за одну акцию на основании оценки оценщика…Максимальное количество акций, которое может быть приобретено каждым из акционеров — 1 501 563 штуки, т.е. в равных долях», — говорится в сообщении.

Всего планируется разместить 3 003 126 дополнительных обыкновенных именных акций.

Акции будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров Почта Банка — ВТБ и компании «Почтовые финансы».

«Допэмиссия акций на сумму 9,9 миллиарда рублей запланирована на третий квартал этого года и планируется к выкупу в равных долях акционерами банка — Банком ВТБ и Почтой России. Докапитализация банка необходима для соблюдения нормативов по достаточности капитала в связи с ростом активов банка, в основном кредитного портфеля», — прокомментировала член правления и финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.