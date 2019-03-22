Разработчик платформы рынков предсказаний стартап Numerai привлек 11 млн долларов в ходе закрытой продажи токенов NMR.

По словам сооснователя Paradigm Фреда Эрома, привлеченные средства стартап вложит в разработку децентрализованной платформы Erasure для прямой связи криптокошельков с маркетплейсом на базе еthereum, сообщает ForkLog .

«Сейчас NMR используется для подтверждения репутации пользователей и позволяет мотивировать их к размещению осмысленных прогнозов. Если прогнозы оказываются неверными, токены сгорают. С запуском Erasure возможности пользователей по продаже прогнозов заинтересованным участникам системы расширятся», — заявил основатель Numerai Ричард Крейб.