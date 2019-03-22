Федеральное собрание Швейцарии одобрило предложение депутата от радикально-либеральной партии Джованни Мерлини, предписывающее правительству начать адаптацию действующего законодательства к регулированию криптовалют.

Как сообщает Anycoin , противники предложения Мерлини указывали на отсутствие в нем конкретных мер по снижению рисков на крипторынке. Также были сомнения, должны ли криптоторговые платформы считаться финансовыми посредниками и подпадать под юрисдикцию Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA).