Неизвестные злоумышленники создали поддельный сайт для загрузки популярного анонимного криптовалютного кошелька Wasabi, заявил ведущий разработчик Wasabi Адам Фичор.

На мошенническом сайте wasabibitcoinwallet(.)org находятся четыре ссылки на последнюю версию кошелька, которые направляют пользователей на настоящий кошелек Wasabi, за исключением ссылки на версию для Windows, которая загружает подозрительный MSI-файл, размещенный непосредственно на сайте мошенников, сообщает ForkLog .

По словам Фичора, антивирусные движки не в состоянии обнаружить эту вредоносную программу, а фейковая версия — это не просто вирус, а определенного рода афера для создания базы пользователей.

Он также добавил, что мошенники воссоздали версию именно для Windows, поскольку разработка «модифицированного Wasabi» для других платформ просто была им не под силу.