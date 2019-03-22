МТС Банк представляет клиентам из числа малого бизнеса комплексную программу обслуживания «Все для торговли», которая включает три базовых продукта для запуска и ведения бизнеса «под ключ»: расчетно-кассовое обслуживание (РКО), аренду «МТС Кассы» и терминала для торгового эквайринга с фиксированной ставкой 1,99% за 2 750 рублей в месяц.

Также в рамках программы юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут за 1 500 рублей в месяц оформить обслуживание расчетного счета; за 1 250 рублей в месяц арендовать «МТС Кассу» с бесплатными фискальным накопителем на 15 или 36 месяцев; бесплатно арендовать современное оборудование для торгового эквайринга, говорится в сообщении кредитной организации.

Комплексной программой обслуживания «Все для торговли» могут воспользоваться новые клиенты, которые открывают расчетный счет в МТС Банке.