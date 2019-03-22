Москоммерцбанк запускает новую продуктовую программу «Экспресс-гарантия» по предоставлению банковских гарантий, в рамках которой отменяет требование по предоставлению поручительств в обеспечение обязательств принципала, и упрощает процедуру получения гарантий.

Как говорится на сайте кредитной организации, для получения банковских гарантий клиентам и агентам предлагается использовать новую информационно-аналитическую систему «Экспресс-гарантия».