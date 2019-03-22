Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих. Документ будет опубликован во II квартале 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

«Минтрудом России в целях оказания государственным органам методической помощи в развитии системы нематериальной мотивации государственных гражданских служащих подготовлен проект методики нематериальной мотивации государственных гражданских служащих РФ... Опубликование методики на официальном сайте Минтруда России и информирование государственных органов о ее разработке планируется во втором квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение технологий нематериальной мотивации гарантирует эффективность системы прохождения государственной гражданской службы.

«Наряду с классическими мерами нематериальной мотивации, такими как поощрение и награждение, предусмотренными законодательством РФ о гражданской службе, распространение на практике получило проведение иных мероприятий по нематериальной мотивации», — добавили в министерстве.

По данным пресс-службы, внедрение методики необходимо для получения позитивных результатов в деятельности госоргана посредством повышения ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей служащими. Также методика позволит обеспечить непрерывную качественную работу подразделений госоргана за счет профессиональной деятельности гражданских служащих, поспособствует привлечению и удержанию компетентных кадров, повысит привлекательность госоргана на рынке труда и, как следствие, престижа гражданской службы.