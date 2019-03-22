Иностранные инвесторы выкупили 87% общего объема размещенных накануне евробондов РФ, следует из материалов Минфина, согласно которым совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%.

Днем ранее Минфин объявил о размещении внешних еврооблигационных займов РФ на 3 млрд долларов и 750 млн евро с погашением в 2035 и 2025 годах соответственно.

«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций — иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — заявил в пятницу журналистам первый заместитель председателя правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов, комментируя размещение.

По информации Минфина, объем заявок инвесторов на приобретение 16-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза и в пике достигал 7,7 млрд долларов. «Это крупнейшее единовременное размещение в одном выпуске евробондов с момента введения санкций в 2014 году», — подчеркнул Силуанов. Спрос на бумаги в евро в четыре раза превысил объем размещения, составив более 3,3 млрд евро. Совокупный спрос, таким образом, превысил эквивалент 12 млрд долларов.

В общей сложности было подано более 130 заявок. «Владельцами российских бумаг стал целый ряд крупных международных инвесторов. Совокупная доля удовлетворенных заявок российских инвесторов не превысила 13%», — уточняется в комментарии Силуанова.

По итогам размещения бумаг в евро 40% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании; инвесторы из континентальной Европы купили 18% выпуска, а еще 17% пришлось на инвесторов из США. Большая часть (55%) удовлетворенного спроса по долларовому выпуску также пришлась на инвесторов из Великобритании, 21% — на инвесторов из США, 11% — на российских, 8% — на инвесторов из континентальной Европы.

Что касается типов инвесторов, то фонды и управляющие компании приобрели 74% в совокупном объеме двух выпусков, банки — около 19%, страховые компании — 7%.



«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечения средств на внутреннем рынке капитала», — уточнил Силуанов.