В перспективе приложение может также начать поддерживать еthereum.
Платформа security-токенов tZERO сообщила о планах по запуску мобильного приложения для покупки и продажи биткоина.
По словам CEO tZERO Саума Нурсалехи, приложения для устройств на IOS и Android должны быть запущены в июне. При этом ранее для ускорения выхода на рынок мобильного приложения был приобретен криптовалютный стартап Bitsy, сообщает Ttrcoin.
Приложение также позволит хранить криптовалюту без необходимости доверять третьим сторонам и через API будет подключено к сети бирж.
В будущем, добавил глава tZERO, для удовлетворения спроса со стороны пользователей платформа также намерена создать собственное криптохранилище.
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