Платформа security-токенов tZERO сообщила о планах по запуску мобильного приложения для покупки и продажи биткоина.

По словам CEO tZERO Саума Нурсалехи, приложения для устройств на IOS и Android должны быть запущены в июне. При этом ранее для ускорения выхода на рынок мобильного приложения был приобретен криптовалютный стартап Bitsy, сообщает Ttrcoin .

Приложение также позволит хранить криптовалюту без необходимости доверять третьим сторонам и через API будет подключено к сети бирж.

В будущем, добавил глава tZERO, для удовлетворения спроса со стороны пользователей платформа также намерена создать собственное криптохранилище.