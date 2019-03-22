Ориентированная на институциональных инвесторов платформа управления активами Caspian запустила торговлю криптовалютными деривативами.

Таким образом, клиенты Caspian получили доступ к торговле фьючерсами и опционами на биткоин и еthereum, а также возможность трейдинга бессрочным биткоин-свопом, сообщает ForkLog .

По словам представителей Caspian, платформа не взимает комиссии за ввод-вывод средств и предоставляет леверидж до 100х. Также у платформы есть полный доступ к книге ордеров биржи криптодеривативов.