Производительных популярных аппаратных кошельков для хранения криптовалют Ledger сообщил, что клиенты, заказавшие новые устройства модели Nano X, могут получить их дольше заявленного срока «из-за непредвиденных производственных проблем, обнаружившихся в последний момент».

Как поясняет компания, задержка составит как минимум один месяц, «но возможно дольше», сообщает Ttrcoin . При этом ранее сообщалось, что первые владельцы получат новые устройства в начале апреля.

Компания поясняет, что получила детали, которые должны были использоваться для сборки первой партии кошельков, но была вынуждена забраковать их, так как они не соответствовали стандартам качества.

В качестве извинения за инцидент Ledger бесплатно добавит кошелек Nano S к заказам клиентов, которые оформили заявки на Nano X до сегодняшнего уведомления.