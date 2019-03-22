Криптовалютная платформа оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Bakkt оценивается приблизительно в 740 млн долларов после успешного закрытия раунда привлечения финансирования в декабре. Такая капитализация предполагает, что владелец Bakkt компания Intercontinental Exchange могла продать до 25% акций сторонним инвесторам

Как сообщает Ttrcoin , компания собрала 182,5 млн долларов первичного финансирования на разработку платформы, с помощью которой она рассчитывает привлечь институциональных инвесторов к цифровым активам.

Инвесторы в настоящее время обеспокоены получением дохода с вложений в бизнес, запуск которого задерживается из-за регуляторной неопределенности. Они могут воспользоваться правом погашения акций, предусмотренном в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и выйти из сделки.

К следующему этапу привлечения финансирования Bakkt может поднять свою оценку до 1 млрд долларов.

Вместе с тем, комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Дэн Берковиц уверяет, что его ведомство активно работает над предложением Bakkt, но отказался раскрыть более подробную информацию о ее текущем статусе.