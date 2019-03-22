Генеральный директор криптопроекта AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на 4,2 млн долларов в криптовалюте.

Как сообщает ForkLog , Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных карт, хотя не имел договоренностей с указанными компаниями.

Организатор схемы должен будет возместить ущерб обманутым инвесторам. При этом Райсу грозит до 120 лет тюрьмы, но чистосердечное признание может сократить этот срок до 20 лет.

Окончательный приговор по делу будет вынесен 11 июля.