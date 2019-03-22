Новый отдел будет сотрудничать с неназванным крупным поставщиком полупроводников из США.
Японская финансовая корпорация SBI Holdings открыла новое подразделение SBI Mining Chip Co. (SBIMC), которое займётся производством оборудования для майнинга криптовалют.
Как сообщает Ttrcoin, подразделение станет частью стратегии компании в области цифровых активов. Руководителем SBIMC назначен бывший служащий NASA Эдам Трейдман, имеющий «богатый опыт в области передовых полупроводниковых изделий и прочей электроники».
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