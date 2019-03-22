Японская финансовая корпорация SBI Holdings открыла новое подразделение SBI Mining Chip Co. (SBIMC), которое займётся производством оборудования для майнинга криптовалют.

Как сообщает Ttrcoin , подразделение станет частью стратегии компании в области цифровых активов. Руководителем SBIMC назначен бывший служащий NASA Эдам Трейдман, имеющий «богатый опыт в области передовых полупроводниковых изделий и прочей электроники».