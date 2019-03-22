Доверенный управляющий активами обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяси заявил об окончании рассмотрения поданных ее кредиторами заявок на возмещением средств.

В ближайшие дни кредиторы получат информацию о результатах этой работы либо по электронной почте, либо на платформе, через которую предъявляли претензии, сообщает Anycoin . При этом кредиторы, которые до сих пор не оформили такие заявки, могут это сделать.

На балансе криптобиржи находятся 141686 BTC и 142846 BCH.