На балансе криптобиржи находятся 141686 BTC и 142846 BCH.
Доверенный управляющий активами обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox Нобуаки Кобаяси заявил об окончании рассмотрения поданных ее кредиторами заявок на возмещением средств.
В ближайшие дни кредиторы получат информацию о результатах этой работы либо по электронной почте, либо на платформе, через которую предъявляли претензии, сообщает Anycoin. При этом кредиторы, которые до сих пор не оформили такие заявки, могут это сделать.
На балансе криптобиржи находятся 141686 BTC и 142846 BCH.
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